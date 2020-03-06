داخل مصر وخارجها.. ننشر تحركات تنسيقية شباب الأحزاب في أسبوع

نشاط مكثف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الأسبوع الماضي، بعقد العديد من اللقاءات داخل مصر وخارجها، بداية من لقاء الكاتب الصحفي ياسر رزق للحديث عن الاستحقاقات الانتخابية، مروروا بإصدار نشرة الشائعات والمشاركة في حوار الأديان بمقر الأمم المتحددة، وأخيرا إصدار قواعد أدبية سياسية لأعضائها.





ويستعرض «صدى البلد» نشاط التنسيقية في أسبوع:





الاستحقاقات الانتخابية





التقى وفد التنسيقية بالكاتب الصحفي ياسر رزق -رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم-، في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، حيث رحب رزق بالوفد واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، مؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.





شائعات كورونا





أصدرت لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية، إحدى اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرة تقييم عن الشائعات التى تدور حول فيروس الكورونا و الغرض من ترويج تلك الشائعات فى مصر، محذرة في نشرتها من شائعات الأزمة، والتي قد تأتي على شكل فكاهة خاصة "الكوميكس"، المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات مجهولة المصدر ووسائل صوتية أو مكتوبة، تنشر بشكل مكثف على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "واتس آب".





حوار الأديان





شاركت التنسيقية أيضا في حوار الأديان الذى أقيم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وقد ألقى عضو التنسيقية محمود فيصل كلمة عبر فيها عن شكره للطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة الدكتور أندريه زكي و للوفد المصري برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف.





وتطرق فيصل خلال كلمته إلى الطقوس المصرية التى تنفرد بها عن غيرها ويتشارك فيها المصريين جميعا وضرب مثالا بمائدة الرحمن في شهر رمضان ففي وقت الإفطار يتشارك الجميع الطعام في شوارع مصر دون الاعتبار لدين أو صفة. من جانبهم طلب رؤساء الكنائس أن يزوروا مصر في شهر رمضان ومشاركة المصريين موائد الرحمن ووعدوا بأن ينقلوا التجربة المصرية في أحاديثهم لأعضاء كنائسهم.





قواعد أدبية



