روتاري مصر يحتفل بتأسيس ناد جديد cairo west golf.. ويكرم شخصيات عامة

احتفل روتاري مصر بإشهار ناد جديد ينضم إلي نوادي روتاري مصر وهو نادي غرب الجولف cairo west golf، والذي أسسته إيناس العماوي رائدة من رواد الروتاري ويرأسه دكتور أحمد ابراهيم، وذلك في احتفال كبير بأحد الفنادق بالقاهرة، وبحضور الدكتور شريف والي محاظ نوادي روتاري بمصر وعدد كبير من المحافظين السابقين والشخصيات العامة ووزراء سابقين وأعضاء من البرلمان.





واستعرض رئيس النادي أ حمد ابراهيم، الانشطة الاجتماعية والخيرية التي ساهم بها النادي خلال منذ تأسيسه، في إطار دوره وسعيه نحو خدمة المجتمع، كما استعرض استعدادات النادي للمشاركة في احتفال يوم اليتيم المقرر في أبريل المقبل، وأشاد بالدور القوية والبداية المؤثرة للنادي الجديد ليكون عونا لباقي نوادي الروتاري في مصر البالغ عددهم نحو 115 نادي بمصر.





وقال أحمد إبراهيم، إن الهدف من التوسع في تأسيس نوادي روتاري مصر، هو خدمة المجتمع من خلال مساهمات أشخاص من كافة فئات المجتمع وطبقاته، معتبرا "غرب الجولف"، نادي جاذب للعمل في مشروعاته المستهدفه خلال المرحلة القادمة من أجل خدمة المجتمع، وأشار إلى التعاون مع جامعة بنها وغيرها من الجامعات لتزويدها بمعدات طبية، وأيضا مشاركة وزارة البيئة في مبادرة "اتحضر للأخضر"، فضلا عن المساهمة في مشروع المستشفى العائم.

وأشار إلى مساهمة روتاري مصر، وتعاونه مع العديد من الوزارات أيضا في الكثير من المشروعات مثل مشروع مراكب النجاة مع وزارة الهجرة وأيضا مبادرات التمكين الاقتصادي للشباب، ومشروع تطهير مجرى النيل من أسوان حتى رشيد، فضلا عن رفع المهارات القيادية ومشروع الآبار الشاطئية.



ومن جانبه أبدى شريف والي محافظ نوادي روتاري مصر، سعادته بأداء كافة المحافظين السابقين وأعضاء النادي الذين ساهموا في تنامي المتطوعين والأعضاء ليصل عددهم إلى 2900 عضوا في مصر، واستعرض الجهود الخدمية التي تقدمها "روتاري" إلى المجتمع والمتمثلة في المساهمة في عمليات القلب المفتوح وزراعة القوقعة والشفة الأرنبية وتوصيلات المياه لعدد من المنازل بقرى الفيوم، بالاضافة إلى تطوير عدد من المدارس وتقديم مساهمات المرأة المعيلة ومساعدة الشباب في التسويق للمنتجات الخاصة بمشروعاتهم.





وأشار شريف والي، إلى تبني "روتاري" مشروعات كبيرة مثل مدرسة الروتاري في الفيوم، لتأهيل خريجها للقدرة على التطوع وخدمة المجتمع بأفكار ومساهمات بناءه، فضلا عن تبني أيضا مدرستين للصم والبكم في صعيد مصر، وعدد من المشروعات الأخرى التي تساهم في بناء السلام داخل المجتمع المصري.





وأهدى محافظ نوادي روتاري مصر، درع النادي، لعدد من الشخصيات العامة والمسئولين السابقين، وذلك بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس روتاري مصر، بينهم أسامة كمال وزير البترول السابق، وخالد فهمي وزير البيئة السابق وهشام عرفات وزير النقل السابق، والاعلامي أسامة كمال، وعادل حافظ المحافظ السابق للروتاري بمصر.







