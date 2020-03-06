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أخبار العالم

فاو تطلب 9 ملايين دولار للوقاية من الجراد الصحراوي في السودان

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:57 م
الفاو الزراعية
الفاو الزراعية
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أ ش أ
طلبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" 9 ملايين دولار؛ لدعم تدابير الوقاية من الجراد الصحراوي في السودان، في ظل استمرار تكاثره على طول البحر الأحمر، مما يشكل تهديدا خطيرا لإنتاج المحاصيل والماشية في منطقة تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن هذا المبلغ يضاف إلى نداء يدعو إلى توفير 138 مليون دولار للاستجابة السريعة والإجراءات الاستباقية في القرن الأفريقي الكبير.

وأشار بيان لمكتب تنسيق الشئون الانسانية "أوتشا" في السودان إلى أن "فاو" قامت حتى الآن بتوفير 1.55 مليون دولار، بما في ذلك مليون دولار من الصندوق الإنساني السوداني، لافتا إلى إعلان وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أنها ستقدم مبلغا إضافيا، قيمته مليوني دولار، إلى الصندوق، والذي سيتم استخدامه لمواجهة الجراد الصحراوي.

وأكد البيان وجود حاجة ماسة إلى المراقبة المكثفة لمناطق تكاثر الجراد، وكذلك عمليات المكافحة الفعالة للأرض والجو من أجل الكشف عن أعداد الجراد والحد منها، ومنع تكوين المزيد من أسراب الجراد وتجنب انتشار الآفة إلى مناطق المحاصيل والمراعي.

وحذر من أنه ما لم يتم تنفيذ عمليات المكافحة المستمرة، فمن المحتمل حدوث خسائر زراعية كبيرة، مما سيؤدي إلى تفاقم المستويات المرتفعة بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.

ولفت إلى أنه، وفقا لنشرة الجراد الصحراوي الصادرة في فبراير الماضي من قبل مديرية وقاية النباتات في السودان، تظل الظروف البيئية مواتية لزيادة عدد الجراد الصحراوي، بسبب وضع الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة، فضلا عن أنه من المحتمل أن تغزو المزيد من الأسراب المناطق الخضراء في مناطق التكاثر الشتوي في السودان.

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