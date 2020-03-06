شاهد.. هنادي مهنا بـ إطلالة صيفية على إنستجرام

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالي:

- "قمر ربنا يحميكى" وأضاف أخر "جميلة جدا"، وعلقت أخرى "حلوة الإطلالة بتاعتك جدا".





من ناحية أخرى تصور هنادي مهنا، مشاهدها فى مسلسل "الفتوة"، مع ياسر جلال، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.





ويشارك فى بطولة المسلسل، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة وليلى أحمد زاهر.