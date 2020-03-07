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برلمان

في 3 اجتماعات.. اقتصادية النواب تحسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

السبت 07/مارس/2020 - 07:01 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير ثلاثة اجتماعات، غدا الأحد، تبدأها بالاجتماع الأول لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم رأسمال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأسمال البنك، وذلك مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية)استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.


يأتي ذلك فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وتستكمل اللجنة فى اجتماعها الثانى والثالث، غدا الأحد المقبل، لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة وذلك بحضور مسئولين عن البنك المركزى.
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