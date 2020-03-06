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محافظات

محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، وعدد من المشاركين بمسابقة القرآن الكريم الدولية الذين حضروا صلاة الجمعة، بمستوى الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.


جاء ذلك خلال استقلال وزير الاوقاف ومحافظ بورسعيد معدية تحيا مصر ببورفؤاد ، عقب عودتهم من صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامى ببورفؤاد وافتتاحه بعد أعمال التطوير.


تناول اللواء عادل الغضبان أثناء استقلاله المعدية مع وزير الاوقاف، الحديث على حجم المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية في بورسعيد، إلى جانب انطلاق مشروعات تحدث لأول مرة فى مصر كالتأمين الصحى الشامل ومنظومة التحول الرقمى.


واوضح محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة على أرض بورسعيد فى مختلف المجالات الصناعية والصحية والتكنولوجية والتعليمية وغيرها، وذلك فى إطار جعل بورسعيد مدينة حضارية من الطراز الأول، موضحا ان الهدف وراء ذلك هو توفير سبل الراحة للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .


وأضاف الغضبان خلال جولته بمعدية تحيا مصر، أنه حاليا جارى العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية خاصة فى الأحياء الأكثر كثافة، لاكتمال منظومة التطوير فى مختلف المجالات. 

محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية
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