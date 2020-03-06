محافظ بورسعيد: جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الخدمية

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، وعدد من المشاركين بمسابقة القرآن الكريم الدولية الذين حضروا صلاة الجمعة، بمستوى الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





جاء ذلك خلال استقلال وزير الاوقاف ومحافظ بورسعيد معدية تحيا مصر ببورفؤاد ، عقب عودتهم من صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامى ببورفؤاد وافتتاحه بعد أعمال التطوير.



