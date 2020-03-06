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محافظات

خروج سائق المهندس الكندى المصاب بفيروس كورونا من الحجر الصحي

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد مصدر مسئول  بمستشفى العزل بالنجيلة خروج السائق الخاص بالمهندس الكندي  المصاب بفيروس كورونا بعد خضوعه لفترة عزل والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

خرج خليفة يوسف، سائق المهندس الكندي المصاب بفيروس كرونا اليوم الجمعة، بعد التأكد أن سلبية العينات، عقب خضوعه للحجر  الصحي، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى لمقر عمله بالشركة  التي يعمل بها .


يذكر أن  خبيرا أجنبيا يعمل بشركة بترول  53 عامًا  تم اكتشاف إصابتة بـ كورونا وتوجه لمستشفي العزل بالنجيلة، وتم تجهيز الغرفة من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية  وعمل التحاليل الطبية bcr بالمستشفى.
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