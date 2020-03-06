تحالف الأمراض المزمنة: 4 أمراض مسؤولة عن 85% من الوفيات فى مصر





وقدر عبد العزيز أعداد المصابين بمرض السكر في مصر بنحو 8.5 مليون شخص، محذرا من أن "نصف مرضى السكر فى البلاد غير مكتشفين، وهو أمر خطير".





كان الدكتور عادل عبد العزيز، استعرض في جلسة خاصة في اليوم الأول لفعاليات مؤتمر اتحاد الأطباء العرب السنوي الـ 45 الذى يعقد على مدار ثلاث أيام، أحدث بروتوكولات علاج مرض السكر، نظرا لانتشار المرض وتعدد تأثيراته على صحة الإنسان، ومضاعفاته على جميع أجهزة الجسم.





وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني المؤتمر، قال الدكتور عادل عبد العزيز السيد إن الإحصائيات تتحدث عن أن هناك نحو 8 ونص مليون مريض سكر في مصر، مشيرا إلى أن العدد قد يكون قد اقترب حاليا من 12 مليون مريض، محذرا من أن نصف مرضى السكر فى مصر غير مكتشفين، وهذا أمر في منتهي الخطورة ويعاني من المضاعفات.





وأشار عبد العزيز إلى أن الأمراض غير المعدية (أمراض السكر وأمراض لقلب و الصدر المزمنة والسرطان) مسؤولة عن 85% من الوفيات فى مصر، مؤكدا أن أعداد مرضى السكر كبير ويدعو للقلق"، لاسيما وأنه مرض قاتل، ومكلف للغاية، لأن عدم اكتشاف مريض السكر فى البداية يكلف علاجه أموال كثيرة.





ودعا رئيس التحالف المصرى للأمراض المزمنة إلى ضرورة زيادة موازنة وزارة الصحة لصالح المكافحة والوقاية من مرض السكر، مشيرا إلى ضرورة قيام من تخطى سن الأربعين عاما إلى ضرورة إجراء تحليل السكر بشكل دوري دون انتظار ظهور أي أعراض. وأكد أن السكر نوعين، الأول فيه محاولات كثيرة للوقاية منه لكن حتي الان لم نتمكن من ذلك، لكن النوع الثاني لدينا يقين بأن الوقاية منه ممكنه، مضيفا:" الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكر من النوع الثاني، هؤلاء يجب إعداد برامج وقائية لهم، بحيث تتضمن إنقاص الوزن وممارسة الرياضة، والتغذية السليمة.





ولفت إلى أن نقص وزن الأشخاص من 5% إلى 10% تقرييا، يؤخر حدوث مرض السكر، ولذلك فالوقاية مهمة باتباع النشاط الرياضى والتخسيس، وهناك بعض الأدوية المستخدمة أيضا.





وأشاد عبد العزيز بتجربة مبادرة 100 مليون صحة في مصر، قائلا إنها مبادرة ممتازة بعد أن ساعدت علي الكشف علي كثير من الحالات، وساعدت على دق جرس الإنذار، ونشيد بها ونتمني أن تتكرر، حيث إن العالم كله منبهر بتلك التجربة.

حذر الدكتور عادل عبد العزيز السيد رئيس التحالف المصرى للأمراض المزمنة، أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب سوهاج من ارتفاع أعداد المصابين بمرض السكر في مصر، مؤكدا أنه من ضمن 4 أمراض مسئولة عن 85% من الوفيات في مصر.