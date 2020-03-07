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برلمان

منها نقل مسرح البالون من العجوزة.. ننشر أجندة «إعلام النواب» غدا

السبت 07/مارس/2020 - 04:00 ص
مسرح البالون
مسرح البالون
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى اجتماعها، غدا الأحد، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب وتبدأها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن ما تردد مؤخرًا عن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى إمبابة بمحافظة الجيزة.

وتشهد اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت رئيس إقليم شرق الدلتا التابع  للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.

وتنظر اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت  رئيس إقليم شرق الدلتا التابع  للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.
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