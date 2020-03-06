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برلمان

بقيمة 10 آلاف جنيه.. مستقبل وطن: قروض ذوي الإعاقة خطوة لدمجهم بالمجتمع

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أشادت الدكتورة صبورة السيد، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة، بالاهتمام الذي توليه وزارة التضامن، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم في المجتمع، واستكمال السير في خطة دمجهم كأفراد مشاركين في بناء وتنمية الدولة المصرية الحديثة، بتوفير قروض لهم، وتوفير دراجات بخارية في عدد من المحافظات.

وأشارت السيد، في بيان لها، إلى أن الوزارة أعلنت تطبيق نسبة 5 % الخاصة بعمل ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات سواء القطاع الحكومي، أو الخاص، وتنفيذ القرار، لتشجيع ذوي الإعاقة للخروج إلى العمل، وحفظ حقوقهم المكفولة لهم وفقا للدستور والقانون.

ولفتت أن توفير 5 آلاف قرض لذوي الإعاقة من أبناء محافظة بني سويف، وإتاحة قروض بقيمة 10 آلاف جنيه لمن تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة لكي يكون المجتمع نشيط ومنتج، مطالبة بتعميم تلك الإجراءات مع باقي المحافظات لدعم ذوي الإعاقة وجعل المجتمع منتج ويساهم فيه جميع الفئات.
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