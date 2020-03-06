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أخبار البلد

ضد الإرهاب.. البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية بتونس

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:41 م
الدكتور مشعل بن فهم
الدكتور مشعل بن فهم السلمي
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ميس رضا
أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بالجمهورية التونسية اليوم الجمعة، والذي أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.

وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التونسية، 

وثمن البرلمان العربي العالي جهود قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التونسية وسلامة مواطنيها، سائلًا الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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