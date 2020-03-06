بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تعددت التكهنات فى الساعات القليلة الماضية حول مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد الإعلان عن حالات إصابة بالفيروس على متن باخرة سياحية وصلت الأقصر، اليوم، وتزايدت التساؤلات حول ما إذا كان سيتم افتتاح المهرجان فى موعده اليوم أم سيتم تأجيله أو إلغاؤه بعد ظهور 12 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا على متن الباخرة السياحية.





قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية، إنه حتى الآن لم تصدر أى تعليمات سواء من مجلس الوزراء أو وزارتى الصحة والثقافة بإلغاء المهرجان أو تأجيله حتى الآن، وأنه حال صدور تعليمات بوقف الفعاليات سيتم تنفيذها.





وأضاف لـ "صدى البلد"، أنه حتى الآن الفعاليات ستتم فى موعدها، وانطلاق المهرجان سيكون فى موعده تمام الخامسة مساء من معبد الأقصر بحضور 25 فنانا وفنانة، موضحا أن الحالات المصابة بـ فيروس كورونا محاصرة فى مكان بعيدا عن المهرجان وضيوفه.





وأوضح أن من بين الفنانين الذين وصلوا إلى الأقصر للمشاركة فى المهرجان النجم العالمي جيمي جون لوي ونجوم مصر الفنانة الهام شاهين ومصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد علي وأحمد كمال وأحمد فلوكس وطارق عبد العزيز





وأعلنت إدارة المهرجان أن حفل الافتتاح تقدمه المذيعة المصرية مني سلمان وتشاركها الفنانة التونسية سناء يوسف ويخرجه هشام فتحي داخل معبد الأقصر، وتقدم فرقة رضا الفقرة الفنية خلال حفل الافتتاح، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها، وسيتم تكريمها خلال الحفل.



