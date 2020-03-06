نشرة الرياضة.. المخاطر تهدد الزمالك قبل موقعة الترجى.. كورونا يهاجم الوداد المغربي.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. وغياب علي معلول عن مباراة صن داونز

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت على النحو التالي :





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، عن تقدم دولة وحيدة، لاستضافة نهائي النسخة الحالية، من مسابقة الكونفدرالية.





وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن ثلاث دول تقدمت رسميا باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وهم الكاميرون والمغرب وتونس.





ساعات قليلة وينطلق اللقاء المرتقب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الترجي التونسي في المباراة التي تجمع بينهما بالملعب الأوليمبي برادس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في حضور 60 ألف مناصر للترجى .





أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا إلى جماهيره، قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





اعتذر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن انفعالات مساعده إيدر سارابيا علىهم، خلال مباراة ريال مدريد، الأحد، الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقى الدوري الإسباني، والتي انتهت بخسارة برشلونة بهدفين دون رد.





أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.





انتقد نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي أداء الترجي التونسي خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاءين السابقين والتي انتهت بنفس النتيجة "3-1"، في السوبر الإفريقي وذهاب دوري أبطال إفريقيا .





أعلنت الصحف المغربية إصابة أحد أفراد بعثة الوداد المغربي بفيروس كورونا وتم رفض دخوله تونس لمتابعة لقاء النجم الساحلي والوداد ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى تقام على ملعب استاد رادس .





كشفت صحيفة " الصباح نيوز" التونسية، عن تشكيل الترجي، لمواجهة الزمالك، التي ستقام في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن جميع لاعبي الأهلي في حالة تركيز استعدادا لمواجهة الغد أمام صن داونز، ورغم أن الفريق حقق الفوز في مباراة الذهاب على المنافس في القاهرة بهدفين نظيفين إلا أن هذا لا يعني تأهل الفريق، وعلينا أن نحسم تأهلنا في مباراة هنا في بريتوريا.





أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.





أسند حمدي المدب، رئيس نادي الترجي التونسي مهمة القيادة للفريق أمام الزمالك، لـ كمال القلصي المدير الفني لشباب الترجي.





يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى لتحقيق رقم قياسي جديد حينما يواجه الريدز منافسه بورنموث غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الإنجليزى البريميرليج.





يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة قوية عن احتمالية غياب النجم التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، عن مباراة الاهلي وصن داونز.