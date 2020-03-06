تمرد بعض لاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي .. تفاصيل

على الرغم من حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الزمالك في الأيام الماضية وإعادة الانضباط من جديد للفريق قبل ملاقاة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم الجمعة.





لكن حالة من الغضب تنتاب الإدارة بسبب التمرد بين بعض اللاعبين ورفضهم التام لتصرفاتهم في ظل الارتباط بلقاء الإياب كونه مصيريا وحاسما لمستقبل الفريق في البطولة الافريقية وإمكانية تأجيل أي رد فعل من جانبهم إلى ما بعد مواجهة الترجي، لكن الخروج بالأزمة وتفجيرها قبل السفر لتونس زاد من غضب الإدارة.





وينوي مسئولو الزمالك اتخاذ عقوبات تجاه بعض اللاعبين بالفريق بعد العودة من تونس و خوض لقاء الترجي وتوقيع عقوبات مالية عليهم لرفضهم التام لما حدث وسياسة لي الذراع خاصة أن الموظفين من الأساس تأخر حصولهم على رواتبهم وليس اللاعبين فقط بما يعني أن الأزمة كانت على الجميع.



