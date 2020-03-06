أخبار التعليم .. وزير التعليم يقرر تخفيض 50% من المصروفات لهؤلاء الطلاب العام القادم.. ورئاسة الوزراء توضح حقيقة حذف مناهج شهر أبريل بالمدارس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم. محافظ البحيرة يحيل مدير مدرسة بعد سقوط تختة على رأس التلميذةوزير التعليم يقرر تخفيض 50 % من المصروفات لهؤلاء الطلاب العام القادمرئاسة الوزراء توضح حقيقة حذف مناهج شهر أبريل بالمدارسجامعة عين شمس تطلق برنامجا للتأهيل التربوي للمعلمين غير التربويين.. 13 مارسالتعليم العالي تعلن حصول معمل الحجوم وانسياب الموائع بالمعهد القومي للمعايرة على الاعتمادبعد أن أعلن عنه وزير التعليم .. 5 معلومات عن مركز ريادة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصةرئيس جامعة أسيوط: إطلاق مشروع بنك الأسئلة بكافة الكليات النظرية والعمليةطلاب عين شمس يبحثون الأسس العلمية لتأهيل مدينة ووهان الصينية بعد إصابتها بفيروس كورونارئيس برلمان تشيلي يشيد بدور جامعة القاهرة وإنتاجها العلمي الهائلجامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع جامعة يوستس ليبج الألمانية