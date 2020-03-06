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تعليم

أخبار التعليم .. وزير التعليم يقرر تخفيض 50% من المصروفات لهؤلاء الطلاب العام القادم.. ورئاسة الوزراء توضح حقيقة حذف مناهج شهر أبريل بالمدارس

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:30 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.











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