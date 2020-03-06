أميرة العقدة تخصص حلقة "كل يوم اسم" للحديث عن إدمان المرأة بالخطأ .. غدا

تقدم الإعلامية أميرة العقدة، غدا السبت حلقة جديدة من برنامج «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.

تستضيف الإعلامية أميرة العقدة في حلقة الغد ، الفنانة ليلي عز العرب والكاتبة الصحفية آمال عثمان و استشاري علاج الإدمان الدكتورة رانيا حسن، للحديث عن المرأة وإدمان المسكنات.

برنامج «كل يوم اسم» بطابع اجتماعي يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمواطن المصري، وكذلك الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على الحياة اليومية في مصر.

رئيس تحرير برنامج «كل يوم اسم»، مي الجراحي، ومشرف عام التطوير، حازم الحديدي، ويذاع يومي السبت والأحد من ٣ عصرا الى ٥ مساء مع أميرة العقدة على القناة الأولى والفضائية المصرية .

يذاع برنامج «كل يوم اسم» اليوم الأحد، 6 أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة، وتتولى أميرة العقدة تقديم البرنامج يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ويستضيف البرنامج نماذج من الشباب في سن المراهقة للحديث بوضوح والتعبير عن مشكلاتهم، كما يعرض آراء متخصصين حول ذلك في حلقة نقاشية تشتمل قضية المراهقة وأزماتها أسبابها وعلاج مشكلات هذه الفئة العمرية.