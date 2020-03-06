برلماني: خسائر مرتزقة أردوغان بسوريا وراء فتح حدود تركيا للاجئين

أكد النائب محمد هانى الحناوى ان الخطط الخبيثة والشيطانية للنظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان اصبحت مكشوفة امام الشعب التركى والرأى العام الاوروبى والعالمى وفى مقدمتها خطته التى ستبوء بالفشل والتى تتمثل فى اتخاذ قضية اللاجئين السوريين أداة ضغط على الاتحاد الأوروبي وذلك لتحقيق مصالحه في الأراضى السورية واستخدامها كاداة للضعفط على أوروبا للحصول على الدعم العسكري لعملياته العدوانية والإرهابية داخل الأراضى السورية.





وقال "الحناوي" فى بيان له اصدره اليوم ان اتخاذ " اردوغان " ورقة اللاجئين كرهائن من أجل ابتزاز الدول الأوروبية للحصول الدعم العسكرى الاوروبى لعملياته الارهابية فى سوريا لن تنجح بعد خسائر الارهابيين والمرتزقة الاردوغانيين في سوريا التى اصبحت واضحة للعالم كله.



