لافتة طيبة بالقسم الثاني .. كيتا يدعم سارى في مهمة الأوليمبي

قاد أحمد ساري المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأوليمبي مرانه الأول مع اللاعبين استعدادا لخوض المباراة القادمة أمام ابوقير للاسمدة ضمن منافسات الجولة الــ 17 من مسابقة دورى القسم الثانى لمجموعة بحرى.





وشارك محمد كيتا المدير الفني السابق للفريق لمران الاوليمبي الاول تحت قيادة احمد سارى في لافته طيبه لدعمه في مسيرته الجديدة مع الفريق متمنيا له التوفيق والنجاح.





وكان مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد، قرر تعيين أحمد ساري، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الجلسة الطارئة التي عقدها مساء الثلاثاء الماضي.





واعتذر محمد كيتا المدير الفني للفريق عن الاستمرار في منصبه؛ بعد تأزم موقف الأوليمبي في جدول مسابقة دورى القسم الثاني، وذلك بعد التعادل سلبيا مع ضيفه الرجاء، واحتلاله المركز العاشر في جدول مسابقة القسم الثاني برصيد 16 نقطة.