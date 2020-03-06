تفاعلي.. 10 شواطئ مهددة بالزوال بحلول عام 2100.. تعرف عليها

نشرت مجلة "Nature Climate Change" دراسة تفصيلية عن المخاطر التي تهدد كوكب الأرض كارتفاع درجة حرارة الأرض وما قد يترتب عليها من آثار سلبية، وكان أبرزها تهديد شواطئ العالم بالزوال في غضون 80 عاما أي بحلول عام 2100 سنفقد نصف شواطئ العالم.





قام بالدراسة ميشاليس فودوكاس، الباحث في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، وفقًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، فقد تكون أستراليا هي الأشد تضررًا، بإزالة أكثر من 15 ألف كيلومتر من الساحل الشاطئ الأبيض في غضون السنوات القادمة.





ويليها شواطئ كندا، شيلي والولايات المتحدة، ومن بين الدول التي ستخسر السواحل الرملية، المكسيك، الصين، روسيا، الأرجنتين، الهند والبرازيل.





وتحتل الشواطئ الرملية أكثر من ثلث الساحل العالمي، وتعد المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان، ويرجع تآكل الشواطئ حول العالم إلى عدة أسباب كارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف والأعاصير، وزيادة معدل الترسيب، ويرصد صدى البلد أول 10 دول مهددة شواطئها بالزوال في الإنفوجرافيك التفاعلي الآتي:



