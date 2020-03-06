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تعليم

دور فن النحت فى المجتمع بمؤتمر علمي للفنون الجميلة

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:21 م
جامعة حلوان-مؤتمر
جامعة حلوان-مؤتمر علمى للفنون الجميلة لقسم النحت
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كريم ناصر
نظم قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المؤتمر العلمي لقسم النحت، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة .

يسهم المؤتمر فى اتباع استراتيجية متميزة تساعد فى تشجيع الطلبة على المشاركة والتعاون في تنسيق وتنظيم المؤتمرات ويؤدى هذا التعاون الى صقل مهارات الطلاب والعمل  على إعدادهم لتحمل المسؤولية .

تناول المؤتمر حلقة نقاش بين طلاب مرحلة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتبادل الخبرات، وتضمن المؤتمر الحديث عن دور فن النحت فى المجتمع، وإيجاد الحلول المختلفة من خلال تطوير مواضيع البحث العلمي، والخامات القابلة للتدوير واستخدمها في النحت المعاصر، وطرق العرض الحديثة فى النحت البارز، والقيم الجمالية للتشكيلات الضوئيـة بإستخدام التقنيات، بالاضافة إلى الحديث عن الجسد الآدمي بين المسخ والتشويه في النحت المعاصر، ومشاهدات لفن النحت في التراث والفن الحديث.

وعلى هامش المؤتمر تم عمل مجموعة من الورش الفنية في مجال نحت البورتريه، مجال النحت الرقمي، ومجال  هايبر رياليزم، وتم افتتاح معرض فنى  بمشاركة " الأساتذة – أعضاء هيئة التدريس – الهيئة المعاونة – الطلاب".
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