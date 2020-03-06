أهلي ٢٠٠٥ يتعادل مع طلائع الجيش في ختام بطولة المنطقة

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٥ مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة ٢٢ من بطولة منطقة القاهرة.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: حازم جمال .





الدفاع: يوسف ثروت – معتز محمد – أحمد وحيد – طارق فوزي.





الوسط: يوسف جمال – يوسف عفيفي – محمد سامح – سيف أيمن – فارس خالد .





الهجوم: أحمد فكري





وشارك في الشوط الثاني محمد رأفت بدلًا من محمد سامح، وسيف الطيب العائد من الإصابة بدلًا من أحمد فكري، ويحيى أحمد بدلًا من فارس خالد.





وافتتح طلائع الجيش التسجيل أولًا في الدقيقة ١٢، ونجح أحمد فكري في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ٤٤ بمهارة رائعة حيث راوغ مدافعي الطلائع قبل أن يسدد في الشباك.



