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رياضة

أهلي ٢٠٠٥ يتعادل مع طلائع الجيش في ختام بطولة المنطقة

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٥ مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة ٢٢ من بطولة منطقة القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال .

الدفاع: يوسف ثروت – معتز محمد – أحمد وحيد – طارق فوزي.

الوسط: يوسف جمال – يوسف عفيفي – محمد سامح – سيف أيمن – فارس خالد .

الهجوم: أحمد فكري

وشارك في الشوط الثاني محمد رأفت بدلًا من محمد سامح، وسيف الطيب العائد من الإصابة بدلًا من أحمد فكري، ويحيى أحمد بدلًا من فارس خالد.

وافتتح طلائع الجيش التسجيل أولًا في الدقيقة ١٢، ونجح أحمد فكري في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ٤٤ بمهارة رائعة حيث راوغ مدافعي الطلائع قبل أن يسدد في الشباك.

وبهذه النتيحة اختتم الأهلي بطولة المنطقة وهو يتربع على صدارة الترتيب برصيد ٥٨ نقطة جمعها من الفوز في ١٩ مباراة والتعادل في مباراة واحدة، مسجلًا ٨٩ هدفًا، وفي المقابل سكنت شباكه هدفين فقط، ليتأهل بذلك لمرحلة التصفيات النهائية مع فرق طلائع الجيش والمقاولون العرب من المجموعة الأولى، وإنبي ووادي دجلة والداخلية من المجموعة الثانية، وتقام القرعة يوم الثلاثاء المقبل.
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