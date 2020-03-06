الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار البرلمان تشريعا يحمي حقوق الأيتام

وأوضح فوقي في تصريح لـ "صدى البلد" أن تلك الإجراءات التشريعية خطوات جيدة في طريق حماية الفئات المهمشة والمحافظة على حقوقها.
وطالب أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالعمل على إصدار تشريع يسمح بعودة الميسرة لحماية السجناء السابقين من العودة للجريمة حفاظا على إعادة دمج السجناء فى المجتمع كأفراد صالحين بعد قضاء مدة العقوبة.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ناقشت طلب إحاطة من النائبة مارجريت عازر، حول المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام، نتيجة إغلاق قسم الإعاشة باثنين من المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف بكل من حلمية الزيتون وطرة البلد، وكذلك تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطرة بسبب إيداعها في حسابات خاصة بالعاملين في هذين المعهدين.