الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار البرلمان تشريعا يحمي حقوق الأيتام

أكد أحمد فوقي، رئيس جمعية مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن المنظمة ترحب بتبني لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تشريع لحماية حقوق الأيتام.





وأوضح فوقي في تصريح لـ "صدى البلد" أن تلك الإجراءات التشريعية خطوات جيدة في طريق حماية الفئات المهمشة والمحافظة على حقوقها.





وطالب أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالعمل على إصدار تشريع يسمح بعودة الميسرة لحماية السجناء السابقين من العودة للجريمة حفاظا على إعادة دمج السجناء فى المجتمع كأفراد صالحين بعد قضاء مدة العقوبة.



