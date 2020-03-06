جامعة حلوان فى اسبوع .. افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الموسيقية..تنظيم مسابقة في القرآن الكريم..تكريم المشاركين في القافلة التنموية بأطفيح

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان





جامعة حلوان تنظم مسابقة في القرآن الكريم





جامعة حلوان تكرم المشاركين في القافلة التنموية بأطفيح









شهدت جامعة حلوان افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الموسيقية بعنوان : الموسيقى وهوية الشعوب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور كرم ملاك رئيس المؤتمر وعميد كلية التربية الموسيقية والدكتورة شيرين عبد اللطيف مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.









تناول المؤتمر خلال جلساته، موضوعات عديدة ومهمة حيث أكدت الدكتورة أميرة فرج العميد الأسبق لكليه التربية الموسيقية ومقرر الجلسات أن الموسيقى هى النبض الحقيقى لضمير المجتمع لكونها تربط بين حلقات الزمن الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل من خلال ألحان تنشد وايقاعات تغني تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل بما يميزه من غيره معبرا بذلك عن هويته.





وتستكمل فعاليات المؤتمر في الفترة من ٥ مارس إلى ٨ مارس الجاري على متن باخرة نيلية متجهة من الأقصر إلى أسوان.









نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان مسابقة القرآن الكريم والقرآن كامل، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.









تأتي المسابقة في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي الديني لديهم، وترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية.









فاز في مسابقة القرآن الكريم كامل، المركز الأول الطالب محمد عادل أحمد بالفرقة الثالثة كلية الطب، المركز الثاني الطالب محمود محمد أحمد الفرقة الثالثة كلية الطب، المركز الثالث الطالب مصطفى أحمد سلامة الفرقة الأولى تجارة.









وفاز في مسابقة نصف القرآن، المركز الأول الطالبة شيماء جمعة فضل الفرقة الرابعة كلية الآداب، المركز الثاني الطالبة أسماء علي محمود الفرقة الأولى تمريض، المركز الثالث الطالبة أميرة عبد الفتاح عبد الرازق الفرقة الثانية كلية الهندسة بحلوان.





تكونت لجنة التحكيم من، الشيخ هشام رمضان مسئول الإرشاد الديني بالجامعة، والشيخ عبد الرحمن فتحي خطيب وإمام ومدرس بوزارة الأوقاف.





قام وفد من جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد القاضي المنسق العام وعميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي بالتوجه إلى مدينة اطفيح لتكريم القيادات التنفيذية وممثلي القيادات المجتمعية والمشاركين في القافلة التنموية التي نظمتها جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقام الوفد بالوقوف على أهم المشروعات التي يتبناها مركز أطفيح و تحديدا مشروع تدوير القمامة وتنمية المشروعات الصغيرة، وأبدوا استعداد الجامعة للمشاركة بعدد كبير من كفاءاتها العلمية.









وقدم المسئولون في منطقة أطفيح الشكر لجامعة حلوان على الجهد الذى بذلته للقيام بهذا العمل المميز في القافلة على مدار ثلاثة أيام متواصلة.





واحتوت القافلة التنموية المتكاملة على الجانب الطبي الذي شاركت فيه كليات الطب والصيدلة والتمريض وتم الكشف عن ما يزيد عن ألف مريض بكافة التخصصات و كذا توزيع الأدوية وتقديم الدورات سواء في الإسعافات الاوليه أو الاحتياطات الواجب مراعاتها للوقاية من الأمراض، أما الجانب الاجتماعي فشاركت فيه كليات التربية والآداب والخدمة الاجتماعية، وأما الجانب التنموي شاركت فيه كليات الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية ، و الجانب وعن الجانب البيئي شاركت كليات الاقتصاد المنزلي والتمريض والآداب، ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات وأما الدورات التنموية لذوي القدرات الخاصة فشاركت فيها كليات التربية والاقتصاد المنزلي بجانب مشاركة جامعة السادات بوفد من كلية الطب البيطري.



