بـ الكاجول.. محمد إمام يتألق في أحدث ظهور

نشر النجم محمد عادل إمام صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر محمد امام وهو يرتدى ملابس كاجوال انيقة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويعرض حاليا للنجم محمد إمام فيلم لص بغداد الذى حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 32 مليون جنيه منذ عرضه.

