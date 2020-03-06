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فن

بـ الكاجول.. محمد إمام يتألق في أحدث ظهور

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:18 م
محمد امام
محمد امام
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محمد بدران

نشر النجم محمد عادل إمام صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهر محمد امام وهو يرتدى ملابس كاجوال انيقة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 


ويعرض حاليا للنجم محمد إمام فيلم لص بغداد الذى حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 32 مليون جنيه منذ عرضه.


والفيلم من بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل واحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.


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🤙🏼☀️

A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam) on

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