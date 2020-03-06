ألو أكادير.. أول فيديو كليب لأمازيغية فاطمة تبعمرانت

تستعد نجمة الغناء الأمازيغي "فاطمة تبعمرانت" لإطلاق أول فيديو كليب لها منذ بداية مسارها الفني في الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك بأحد الفنادق بأكادير مساء يوم الجمعة 13 مارس الجاري، تحت عنوان "ألو أكادير" وسط حضور عدد من المهتمين بالثقافة الأمازيغية والأكاديميين والإعلاميين والفنانين.





واختارت الفنانة فاطمة تبعمرانت ، أن تكرم من خلال أول فيديو كليب لها ، مدينة أكادير ، والتغني عن جمالها واستحضار ما تزخر به من مؤهلات سياحية وإرث إيركولوجي لتسويقها كوجهة سياحية عالمية وكأرض للتعايش والتسامح وتلاقح الديانات والحضارات.





وتحمل كلمات الكليب قصة جديدة ومثيرة تخالف ما اعتاده الجمهور الأمازيغي في أعمال تبعمرانت السابقة، إذ تمزج بين الحفاظ على روحانيتها المعهودة في الدفاع عن الهوية والقضية الأمازيغية وبين الانفتاح على مستجدات الساحة الفنية من خلال توظيف تقنيات جديدة تساير العصر وتستجيب لأذواق جماهيرها العريضة.





وتختلف قصة "ألو أكادير" عن مجموعة القصص والمواضيع الكثيرة التي جسدتها "تبعمرانت" في ريبيرتوارها الغني جدا بعدما سبق وتغنت عن موضوع الأم والطفل اليتيم، وغيرها من القصص الإنسانية التي تحاكي المعيش اليومي إلا أن ألو أكادير يختلف تماما عن كل هاته المواضيع، إذ وظفت فيه كلمات وألحان تمزج بين الإحساس المرهف وأسلوب متجدد في الأداء والغناء.





ووفقا لما تقدم، تكون فاطمة تبعمرانت قد نجحت في أن تطور أسلوبها الخاص وتشكل ظاهرة موسيقية بامتياز، وذلك عبر أغاني خالدة مزجت بين الجدية والأناقة من قبيل "تايري نون أيامارك" و"إزد أكال ن تمازيرت" والعديد من الأغاني الأخرى.



