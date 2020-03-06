الإنسانية في معانيها .. مدرس يتبرع بكليته لطالب كاد يفارق الحياة

في قصة انسانية معبرة عن الرحمة، تبرع استاذ بكليته لأحد طلابه في منطقة جازان السعودية، ليمنحه فرصة للعيش، بعد سنوات عانى فيها الطالب من الفشل الكلوي الحاد.

وبحسب صحيفة " تواصل السعودية، عاش الطالب أحمد بن علي طالب بالصف الثالث الإعدادي معظم حياته وهو يعاني من مرض الفشل الكلوي، والذي يعاني منه والده هو الآخر حيث لم يتمكن الأب من متابعة حالة ابنه لكونه يعيش بأمريكا، تارك امر ابنه لاقاربه وأسرته، الذين سعوا كثير في ايجاد متبرع لإنقاذ الطالب أحمد.

بدأت القصة حين تلقت اسرة الطالب مكالمة من معلم ي يدعى حسن بن محمد تفيد برغبته في التبرع بكليته للطالب أحمد، حيث تربط بين المدرس ووالد الطفل علاقة صداقة وزمالة قوية

وخلال الشهرين الماضيين اجرى كل من الطالب أحمد و المتبرع حسن فحوصات طبية كثيفة ليتبين بعد ذلك تطابق كلية المتبرع مع المريض.

ونجحت بالفعل العملية وتم نقل كلية المعلم إلى الطالب أحمد وكلاهما بصحة جيدة حيث لا يزالان تحت الملاحظة الطبية.