تأثير هجوم السفارة الأمريكية على مباراة الزمالك والترجي.. الداخلية التونسية ترد

قال المتحدث باسم الداخلية التونسية إن قوات الأمن قادرة على تأمين جميع الفعاليات الرياضية، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي قرب السفارة الأمريكية.





وأكد خالد الحيواني المتحدث باسم الوزارة في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن التحضير لمباراة الترجي والزمالك مستمر، وذلك ردا على سؤال حول مدى تأثير الهجوم الإرهابي على تأمين المباراة.





كانت الداخلية التونسية أكدت مقتل أحد أفراد قوات الأمن جراء تفجير انتحاري نفذه شخصان في وقت سابق اليوم بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.





وقالت الوزارة في بيان "في إطار بحث المعطيات المتعلقة بالعملية الإرهابية الغادرة، تُعلم وزارة الداخلية الرأي العام استشهاد بطل من أبطال قوات الأمن الداخلي، الملازم أول توفيق محمد الميساوي تغمده الله برحمته الواسعة".



