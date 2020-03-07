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برلمان

نزيف دماغي.. برلماني يطالب بإيقاف استيراد الحبة القاتلة

السبت 07/مارس/2020 - 03:00 ص
الحبة القاتلة
الحبة القاتلة
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القسم السياسي
أكد النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب خطور "الحبة القاتلة"، مشيرًا إلى أن بيعها  يتم عن طريق وزارة الزراعة وليس وزارة الصحة حيث انها تعمل كمبيد حشري لمحصول القمح عقب حصاده.

وأوضح "حسب الله" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن استخدم الحبة القاتلة كمادة انتحارية صعب النجاة منة لانها تؤدي الي نزيف داخلي لا يتمكن الاطباء من ايقافة ويعقبه الوفاة في الحال موكدا ان تلك الحبوب مستوردة من الخارج ولا يتم تصنيعها في مصر. 

وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بضرور بايقاف استيرادها ووقف تداولها في كل المنافذ التابعة لوزارة الزراعة وانشاء حملات توعية بخطورتها وكيفية استخدامها.

يأتى ذلك بعد أن أصيب طفل مقيم بقرية الطود بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناوله الحبة القاتلة "قرص من حبوب حفظ الغلال" ونقل إلى قسم السموم بالمستشفى المركزى بايتاى البارود لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم فوسفورى.

 وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة "كريم محمد عبدالمقصود رزق" ١٤سنه مقيم الطود بدائرة مركز كوم حمادة ،جراء تناوله قرص من أقراص حفظ الغلال سام .

ونقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى بإيتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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