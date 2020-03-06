انتحار حارس مدرسة شنقا بـ دمياط

أقدم حارس بإحدى مدارس إدارة فارسكور التعليمية بدمياط، على الانتحار شنقا، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي.









تلقى مركز شرطة فارسكور، بلًاغا من عدد من أهالي قرية الغنيمية، بعثورهم على جثة الحارس الليلي لمدرسة جمال نصر الابتدائية.





انتقل رجال مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على جثة "صلاح. ع"، في العقد الخامس من العمر، مشنوقًا بحبل يتدلى من رقبته.





وكشفت التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي، أن سبب إقدام المتوفي على شنق نفسه تعرضه لضغوط نفسية خلال الأسابيع الأخيرة.





وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثمان لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي واستصدار تصريح بالدفن.