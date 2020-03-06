AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتحار حارس مدرسة شنقا بـ دمياط

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:10 م
انتحار حارس مدرسة
انتحار حارس مدرسة
Advertisements
زينب الزغبي
أقدم حارس بإحدى مدارس إدارة فارسكور التعليمية بدمياط، على الانتحار شنقا، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي.


تلقى مركز شرطة فارسكور، بلًاغا من عدد من أهالي قرية الغنيمية، بعثورهم على جثة الحارس الليلي لمدرسة جمال نصر الابتدائية.

انتقل رجال مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على جثة "صلاح. ع"، في العقد الخامس من العمر، مشنوقًا بحبل يتدلى من رقبته.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي، أن سبب إقدام المتوفي على شنق نفسه تعرضه لضغوط نفسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثمان لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي واستصدار تصريح بالدفن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسب 3 مرات.. حكاية طالب ثانوي عام انتحر شنقا في القليوبية

انتحار طفل شنقا في ظروف غامضة ببورسعيد

كان يقرأ في كتب الجن .. سفارة إريتريا تتسلم جثة شاب انتحر داخل شقة بالهرم

العثور علي جثة شاب مشنوقا في ظروف غامضة ببني سويف

انتحار شاب شنقا بحبل بطور سيناء

جهود مكثفة من مباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق

ترشيحاتنا

حقيقة تعليق الدراسة في الأقصر بعد واقعة باخرة كورونا

كلوب يعلن غياب أليسون عن مواجهة أتلتيكو مدريد بـ دوري أبطال أوروبا

قتل ابنه ورماه للكلاب بالمقطم .. الأب المتهم: خفت مراتي تسيب البيت بسبب شقاوته

بـ صور ورسالة رومانسية.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الكاف يدرس إقامة البطولات الأفريقية بدون جمهور بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأكولات السعادة.. 7 أطعمة تقلل التوتر والعصبية

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 60 ألف جنيه.. صور