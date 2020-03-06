وزير الثقافة الأسبق: مهنة التدريس شيء مقدس يؤدى باحترام شديد.. فيديو

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن الدكتورة سهير القلماوي، تعتبر من أفضل الأساتذة الذين عاصرهم على مدار حياته ، بسبب مرونتها فى التعامل لما هو في صالح الطالب.





وأكد وزير الثقافة السابق، أثناء حواره مع برنامج "أخبار مصر"، أنه يدين بالفضل إلى طه حسين وعبد العزيز الإهواني، شكري عياد، وسهير القلماوي، لانهم اكبر من ساهموا في تكوين الفكري والثقافي له.





وأشار جابر عصفور، إلى أن لقب الأستاذ الجامعي يعتبر وظيفة وفى نفس الوقت قيمة، لأن مهنة التدريس شئ مقدس يؤدى باحترام شديد، لافتا إلى أن علم مهما كانت مجالاته شئ مقدس والبلاد لن تتقدم إلا بعد احترام وتقديس العلم.





وأوضح وزير الثقافة الاسبق، ان طه حسين ، لافتا الى ان ا لترجمه مراهنة لإنقاذ الثقافة العربية.





وأضاف جابر عصفور، أن استقالته من منصب وزير الثقافة فى المرة الاولى كانت خطأ، نتيجة الى حدوث مشاجرة مع وزير الاعلام فى ذلك الوقت، أما عن تولية الوزارة للمرة الثانية، كانت ذلك فى عصر الرئيس السيسي فى إطار محاولة لتطوير الثقافة المصرية وتعويض ما فقد أثناء محاربة الإرهاب.





وتابع أنه يفضل أن يتم الربط بين وزارة الثقافة والآثار بكونهم يدعون إلى الثقافة، حيث إن الآثار ثقافة تاريخية والثقافة ماهى الا الثقافة الحالية، فلا يوجد فرق بينهم لذلك يطالب بدمجهم معا.