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مرأة

مأكولات السعادة.. 7 أطعمة تقلل التوتر والعصبية

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:16 م
اطعمة السعادة
اطعمة السعادة
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رشا عوني
من المعروف أن القهوة والشوكولاتة يمنحان الشخص شعورًا بالسعادة عند تناولهما فهي تعمل على تغيير المزاج وتقلل حدة التوتر والقلق.

لكن الأبحاث أكدت أن الشوكولاتة ليست وحدها هي المسئولة عن تحسين المزاج بل هناك مجموعة أخرى من الأطعمة المختلفة التي تسبب السعادة وتقلل التوتر. 

بحسب موقع healthline إليك أهم الأطعمة التي تسبب السعادة وتحسن المزاج، لأنها عند تناولها تساعد في إفراز الدماغ للسيروتونين، والدوبامين ، وهي : 

1-القهوة : تعمل على زيادة النشاط الكيميائي للدماغ بإفراز الدوبامين 
2- الموز : يحتوي على مادة التربتوفان التي تفرز هرمون السعادة
3- السلمون : يحتوي على نسبة عالية من الفسفور وفيتامين ب 12 
4- الفراولة و التوت : تحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في إفراز الدوبامين 
5- البيض : يحتوي على مركب الكولين الذي يفرز هرمون السعادة 
6- المكسرات : غنية بحمض تريبتوفان الأميني الذي يحفز إنتاج هرمون السيروتونين
7- الشيكولاتة الداكنة : تحفز الدماغ على إفراز مركب النقل العصبي انانداميد anandamide، الذي يقلل مشاعر التوتر والقلق.
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