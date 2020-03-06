الشباب والرياضة تعلن بدء المرحلة الثانية للمشروع القومي لـ موهوبي الاسكواش

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بدء المرحلة الثانية (مرحلة التدريب) من المشروع القومي لموهوبي الاسكواش برعاية البنك الأهلي المصري بمحافظتي القاهرة وبورسعيد.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على العمل بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو صياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة في العديد من الرياضات بكافة انحاء الجمهورية.





واعتمد وزير الشباب والرياضة نتائج اللاعبين الذين تقدموا لتنفيذ الاختبارات بالمرحلة الاولي بــ (مركز شباب الجزيرة) أيام 31 يناير و1 فبراير 2020 وبمحافظة بورسعيد (المدينة الرياضية) أيام 7 و8 فبراير 2020، للاطلاع على نتائج الاختبارات يرجي الدخول على الرابط الإلكتروني https://www.emys.gov.eg/moy/forms_squash/





ومن المقرر البدء في مرحلة التدريب بمركز شباب الجزيرة يوم الجمعة المقبل، ومركز المدينة الرياضية ببورسعيد يوم السبت 14 مارس.





ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وانطلاقًا من الحفاظ علي الريادة الدولية في لعبة الإسكواش في ظل تصدر مصر للتصنيف العالمي في الرجال والسيدات وحصول العديد من ابطالها على المراكز الأولى في البطولات والمحافل الدولية المختلفة.



