بسبب شقيقها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها.. شاهد

تعرضت عروس أمريكية لموقف محرج في حفل زفافها، بعد أن قرر شقيقها أن يعد لها مفاجأة فريدة من نوعها بهذه المناسبة، حيث حضر مراسم الزفاف برفقة ضيف غير متوقع على الإطلاق، وهو حيوان "اللاما"، الذي كان مرتديًا بدلة رسمية تم إعدادها خصيصًا من أجله في مشهد يبدو وكأنه جزء من فيلم كوميدي.





ووفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شقيق العروس "مندل وينستوك"، وهو من ولاية "أوهايو" الأمريكية، أنفق حوالي 400 دولار لاستئجار حيوان "اللاما" كي يحضره لحفل زفاف شقيقته "ريفا"، الذي أقيم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





وأوضحت الصحيفة أن "وينستوك"، البالغ من العمر 21 عامًا، أوفى بهذه الطريقة بوعد قطعه لشقيقته منذ خمس أعوام، وتحديدًا أثناء توجهه برفقتها من "أوهايو" إلى ولاية "إنديانا"، حيث بدأت "ريفا" خلال تلك الرحلة تتخيل حفل زفافها المستقبلي وتتحدث عن تجهيزاته مع شقيقها.





ونقل موقع "CNN" عن "مندل" قوله إن شقيقته كانت تتحدث عن حفل زفافها وتخطط له وكأنه سيقام في اليوم التالي على الرغم من أنها لم تكن مخطوبة أو في علاقة مع أي شخص في ذلك الوقت؛ وتابع موضحًا أنه رد عليها آنذاك قائلًا إنه في حال أجبرته على حضور هذا الزفاف، فإنه سيحضر حيوان لاما برفقته، لكن شقيقته لم تكن تتوقع إطلاقًا أنه سيلتزم بوعده فعليًا.





وعقب إعلان خطوبة "ريفا" في شهر أكتوبر الماضي، تمكن الشاب من التوصل إلى مزرعة وافقت على السماح له باستئجار حيوان اللاما، وقام أحد أصدقائه بإعداد بدلة رسمية من أجله.





وانتشرت على الإنترنت في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد لحظة حضور الشاب حفل زفاف شقيقته وبرفقته اللاما، وبدت الفتاة في اللقطات وكأنها لا تصدق عينيها لدى رؤية هذا المشهد.



