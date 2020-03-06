وزير الأوقاف يزور منتجع بورتو سعيد السياحي

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان زيارة منتجع بورتو سعيد السياحي الذي يعد من أهم المشروعات السياحية التي تشهدها المحافظة في إطار تنمية غرب المدينة .





جاء ذلك برفقة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الاسبق واللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.





جاءت الزيارة بحضور المتسابقين المشاركين في مسابقة حفظ القرآن والابتهال الديني والتي تقام فاعلياتها مساء اليوم بالمركز الثقافي .





يذكر أن الوزير والمحافظ افتتحا، المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد وقاما عقب اداء صلاة الجمعة بجولة بشوارع المدينة بالأتوبيس الذكي واستقلا كذلك معدية تحيا مصر .





وأشاد الوزير وحفظة القرآن بالانجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد والتي جعلت بورسعيد قاطرة التنمية لمصر .



