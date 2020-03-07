برلمانية تطالب بإعداد بديل آمن عن الحبة القاتلة

حذرت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، المواطنين من شراء الحبة القاتلة من تجار المبيدات الحشرية، لافتة الي أنها تؤدي الي الوفاة المباشرة.
وأوضحت "الشربيني "في تصريح لـ"صدي البلد " أن هذه الحبة تستخدم في حفظ غلال القمح وهناك مجموعة من المواطنين يستخدمونه في الانتحار، مؤكدة أن وزارة الزراعة ليس لها علاقة باستيراد مبيد "حبة الغلة "وان بيعها يتم عن طريق منافذ تجار المبيدات الحشرية.
وطالبت عضو لجنة الزراعة بالرلمان مراكز البحوث الزراعية بضرورة استحداث بديل مناسب عن الحبة القاتلة التي تهدد صحة المواطن، وعدم استيرادها مره أخري، إضافة الي إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار الحبة القاتلة ومد يد العون للشباب لتحويل افكارهم الهدامة الي إيجابية.
يأتى ذلك بعد أن أصيب طفل مقيم بقرية الطود بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناوله الحبة القاتلة "قرص من حبوب حفظ الغلال وتم نقل المصاب لقسم السموم بالمستشفى المركزى بايتاى البارود لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم فوسفورى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة "كريم محمد عبدالمقصود رزق" ١٤سنه مقيم الطود بدائرة مركز كوم حمادة ،جراء تناوله قرص من أقراص حفظ الغلال سام .
وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى بإيتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.