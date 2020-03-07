برلمانية تطالب بإعداد بديل آمن عن الحبة القاتلة

حذرت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، المواطنين من شراء الحبة القاتلة من تجار المبيدات الحشرية، لافتة الي أنها تؤدي الي الوفاة المباشرة.





وأوضحت "الشربيني "في تصريح لـ"صدي البلد " أن هذه الحبة تستخدم في حفظ غلال القمح وهناك مجموعة من المواطنين يستخدمونه في الانتحار، مؤكدة أن وزارة الزراعة ليس لها علاقة باستيراد مبيد "حبة الغلة "وان بيعها يتم عن طريق منافذ تجار المبيدات الحشرية.





وطالبت عضو لجنة الزراعة بالرلمان مراكز البحوث الزراعية بضرورة استحداث بديل مناسب عن الحبة القاتلة التي تهدد صحة المواطن، وعدم استيرادها مره أخري، إضافة الي إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار الحبة القاتلة ومد يد العون للشباب لتحويل افكارهم الهدامة الي إيجابية.



