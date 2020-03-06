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برلمان

لخدمة القطاع الريفي .. المصريين الأحرار بالسويس يواصل حملة تحصين الطيور

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:11 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار بالسويس يواصل حملة تحصين الطيور
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حسن رضوان
أطلقت اللجنة الزراعية بحزب المصريبن الأحرار بالسويس، للمرة الثانية، حملة لتطعيم وتحصين الطيور للوقاية من مرض انفلونزا الطيور، وذلك في القطاع الريفى بقرية العمدة، بناء على طلب الأهالى؛ لاحتياجهم الشديد لتطعيم الطيور، كإجراء متبع واحترازى، بعد نجاح الحملة فى المرة الاولى بقرية عامر بحى الجناين.

انطلقت الحملة بقيادة المهندسة منال بكر مسؤولة اللجنة الزراعية بالأمانة  بالتنسيق مع أمانة الجناين بقيادة محمد محسب أمين الجناين و بالتعاون مشترك مع مديرية الطب البيطرى و يأتى ذلك استكمالًا للمبادرة التى أطلقها الحزب " صحتك ثروتك " طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريبن الأحرار وتحت أشراف عادل فاضل أمين المحافظة. 

وقامت الحملة بتطعيم أكثر من ١٠٠٠ من الطيور المختلفة الانواع بالمنازل "دجاج ، بط ، حمام ، ديك رومى" وتحت إ شراف دكتور الوحده البيطرية بقريه العمدة بحى الجناين بالقطاع الريفى مرورًا على المنازل  وصعودًا لأسطح المبانى بالأدوار العليا لتطعيم الطيور التى تربيها الأسر والاهالى للوقاية من  الفيروس خلال هذه الفترة .

وطالب الأهالى من أسرة الحزب بأستكمال الفاعلية فى قرى أخرى بالقطاع الريفى حفاظًا على صحة الطيور وصحة الأهالى التى هى الثروة الحقيقية للبشر والوطن. 

كما نظم الحزب حمله توعية للأطفال عن كيفية الوقاية من المرض وتوزيع مطوية عليهم، وايضا حمله توعية عن الطرق الصحيحة لتربية الطيور للأهالى وتوزيع مطوية مصورة خاصة بذلك.
لخدمة القطاع الريفي .. المصريين الأحرار بالسويس يواصل حملة تحصين الطيور
لخدمة القطاع الريفي .. المصريين الأحرار بالسويس يواصل حملة تحصين الطيور
لخدمة القطاع الريفي .. المصريين الأحرار بالسويس يواصل حملة تحصين الطيور
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