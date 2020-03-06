مورينيو يدافع عن داير.. ويكشف موقف لوريس من مباراة بيرنلي

رفض مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، تأكيد مشاركة الحارس الفرنسي هوجو لوريس، أمام بيرنلي، غدا السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "القرار سيتم اتخاذه بعد المران.. إذا سألتني ما إذا كنت أتوقع مشاركته فسأجيب نعم، لكني لا أستطيع التأكيد".

و بشأن لقاء لايبزيج المرتقب، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أجاب: "بالطبع نريد الفوز غدا وكذلك يوم الثلاثاء، لكن يتوجب علينا البحث عن طريقة، لتقديم فرصة أفضل لبعض اللاعبين".

وبخصوص جاهزية بعض اللاعبين الذين شاركوا أمام نورويتش سيتي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، مثل لوكاس مورا وستيفن بيرجوين، قال: "ستيفن أتى من هولندا، حيث يلعب مباراة واحدة كل أسبوع في دوري مختلف تماما".





وأردف: "لوكاس أعتقد أنه لم يلعب بالقدر نفسه في مسيرته، لأنه في باريس سان جيرمان أو هنا في عهد ماوريسيو بوكيتينو، لم يكن أبدا لاعبا أساسيا".





وعن لاعبه إريك داير الذي صعد إلى المدرجات بعد مباراة نورويتش، لمواجهة شخص أهانه، قال مورينيو: "لقد كانت بالتحديد ردة فعلي وشعوري".





وواصل: "أنظر إلى نفسي وأنا بالطبع أكبر بكثير من إريك، وأملك خبرة أطول منه في كرة القدم، والأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو، إذا حدث أمر ما لابني سأفعل الشيء ذاته، لن أفكر لثانيتين قبل فعل الأمر نفسه".

واستدرك: "لكن كمحترفين نمر أحيانا بأوضاع صعبة، ويجب أن نتأقلم معها، وهذا لم يحدث مع إريك، لكن أعتقد ان الجميع تفهّم ما حدث.. أنا سعيد لأن عائلة كرة القدم تتفهم هذا، ولأكون صادقا، ما حدث حدث، دعونا نمضي قدما".

وعما إذا كان داير في حالة ذهنية مناسبة لخوض لقاء الغد، أجاب: "بالطبع، الأمر الوحيد الذي يهم أولا أنه لم يحدث شيء كبير، وثانيا أن إريك لعب بشكل جيد للغاية في المباراتين الأخيرتين، ولهذا فإنه سيلعب غدا".





وحول أزمة الإصابات التي تضرب الفريق، قال: "نشعر بالحزن لكن نتحلى بالإيجابية، لدينا مشكلات لن أكرر الحديث عنها، لأن الناس تعبت من التكرار.. لكنني لا أنزعج من القول إننا نتحلى بالطاقة الايجابية".



