هنتعشى إيه النهاردة؟.. البطاطس الهندية مع سلطة البيض بالخضراوات

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكون من البطاطس الهندية مع سلطة البيض بالخضراوات .
أولًا البطاطس الهندية :
مكونات البطاطس الهندية :
2 ثمرة بطاطس كبيرة
نصف ملعقة ملح
نصف ملعقة بابريكا
نصف ملعقة شطة
نصف ملعقة فلفل اسود
نصف ملعقة كمون
نصف ملعقة كزبرة جافة
2 ملعقة سمن
عصير ليمونة
طريقة عمل البطاطس الهندية :
قطعي البطاطس مكعبات واسلقيها نصف سلقة
في مقلاة على نار هادئة ضيفي السمن
ضيفي البهارات كلها في السمن
ضيفي مكعبات البطاطس المسلوقة إلى السمن والبهارات
قلبي المكونات معًا حتى تتجانس البطاطس مع البهارات وتتحمر البطاطس
ارفعي المقلاة من على النار وقدمي البطاطس ساخنة .
سلطة البيض بالخضروات
مكونات سلطة البيض بالخضروات
2 ثمرة بطاطس
كوب بازلاء
4 بيضات
4 ملاعق زيت زيتون
ليمونة
ملعقة بقدونس
ملح و فلفل اسود
طريقة عمل سلطة البيض بالخضروات
قطعي البطاطس مكعبات و اسلقيها في ماء مغلي ثم صفيها واتركيها حتى تبرد
ضعي البازلاء في نفس ماء البطاطس واتركيها على النار لمدة 5 دقائق
اسلقي البيض ثم قطعيه شرائح
في طبق ضعي الجرجير والبيض المسلوق ومكعبات البطاطس
رشي عليها زيت الزيتون مع الملح والفلفل والليمون ثم زينيها بالبقدونس .