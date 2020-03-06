لا يعرفها الكثيرون .. 5 قواعد لشكر الله تعالى

قال الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن العبد دائمًا بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وذنب يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذه الأمور لازمة للعبد دائمًا؛ فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه.





، أن القواعد التي يقوم عليها الشكر خمس: أولها، خضوع الشاكر للمشكور، ثانيها، حبه له، ثالثها، اعترافه بنعمته، رابعها، الثناء عليه بها، وخامسها، لا يستعملها فيما يكره؛ فمتى فَقَد واحدة منها اختلت قاعدة من تلكم القواعد. وأوضح «الجهني» في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة أن القواعد التي يقوم عليها الشكر خمس: أولها، خضوع الشاكر للمشكور، ثانيها، حبه له، ثالثها، اعترافه بنعمته، رابعها، الثناء عليه بها، وخامسها، لا يستعملها فيما يكره؛ فمتى فَقَد واحدة منها اختلت قاعدة من تلكم القواعد.





وأضاف أن حياء العبد من تتابع نِعَم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر، فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر لا ينحصر، والشكر قيد النعم وحافظها؛ فإذا انفك هذا القيد ذهبت ولم ترجع.





وتابع: جاء عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)، قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث يدل على وجوب الحرص خوفًا من تفشي الوباء.







