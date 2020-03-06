AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لا يعرفها الكثيرون .. 5 قواعد لشكر الله تعالى

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:07 م
5 قواعد لشكر الله
5 قواعد لشكر الله
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن العبد دائمًا بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وذنب يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذه الأمور لازمة للعبد دائمًا؛ فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه.

وأوضح «الجهني» في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة،  أن القواعد التي يقوم عليها الشكر خمس: أولها، خضوع الشاكر للمشكور، ثانيها، حبه له، ثالثها، اعترافه بنعمته، رابعها، الثناء عليه بها، وخامسها، لا يستعملها فيما يكره؛ فمتى فَقَد واحدة منها اختلت قاعدة من تلكم القواعد.

وأضاف أن حياء العبد من تتابع نِعَم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر، فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر لا ينحصر، والشكر قيد النعم وحافظها؛ فإذا انفك هذا القيد ذهبت ولم ترجع.

وتابع: جاء عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)، قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث يدل على وجوب الحرص خوفًا من تفشي الوباء.

اقرأ أيضًا..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل صلاة الفجر .. تكفر لك جميع ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط

فضل صلاة الفجر يوم الجمعة .. 19 سببا يجعلها خيرا من النوم

يستهين بها كثيرون.. 4 أعمال بالدنيا تجعلك من الفائزين برؤية الرحمن في الجنة

لا تكن في المؤخرة .. وصية ذهبية من خطيب الحرم المكي

في الدنيا والآخرة.. عقوبة الصعود على أكتاف الآخرين وسرقة تميزهم

يتساهل فيه الناس .. فعل من كبائر الذنوب نهى عنه الله ورسوله

ترشيحاتنا

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. الترجي يصدر بيانا رسميا إلى جماهيره

يغفل عنها كثيرون.. هذه النعمة أعظم من الرزق لذا قدمها النبي إبراهيم في دعائه

قتل ابنه ورماه للكلاب بالمقطم .. الأب المتهم: خفت مراتي تسيب البيت بسبب شقاوته

رسميا.. دولة وحيدة تتقدم لاستضافة نهائي الكونفدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأكولات السعادة.. 7 أطعمة تقلل التوتر والعصبية

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 60 ألف جنيه.. صور