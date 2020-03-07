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سيارات

تعرف على سبب سحب تويوتا لـ 3.2 مليون سيارة حول العالم

السبت 07/مارس/2020 - 02:44 ص
تويوتا
تويوتا
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كريم عاطف
قررت شركة تويوتا موتورز سحب 3.2 مليون سيارة حول العالم بسبب أحد عيوب الصناعة .

وأوضحت شركة تويوتا إن السيارات التي استدعتها هي من طرازي "ليكسز" و"تويوتا" من موديلات أعوام 2013 إلى 2019 بسبب عيوب في مضخة الوقود .

وأضافت الشركة أن هذا القرار جاء بعد شكاوى كثيرة من عملائها حول العالم من عيوب في مضخات الوقود يمكن أن تؤدي إلى توقف المحرك عن العمل ووقوع حوادث.

وأكدت الشركة أن أكثر من نصف هذه السيارات ويبلغ 1.8 مليون سيارة بيعت في السوق الأميركية فقط .

يذكر أن شركة تويوتا قد استدعت نحو 3.9 مليون سيارة في يناير الماضي لمشكلات تتعلق بـ وسادات الهواء.
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