ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالإدارة العامة للشئون الطبية، و إدارة بولاق الصحية ندوة بعنوان التوعية ضد فيروس كورونا "COVID-19" طرق العدوى والوقاية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ورعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور خالد القاضى عميد كلية الأقتصاد المنزلى، و الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور محمد أحمد مدير إدارة الطب الوقائى.





حاضر فى الندوة الدكتورة مها عبد الفتاح نائب مدير الطب الوقائي ومسئولة وحدة مكافحة العدوى، ودكتور سعيد عبد المجيد مدير الوحدة العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة هيام شحات مدير إدارة الصحة النفسية وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة .



