الوحدة الإماراتي يواصل الانتصارات على حساب عجمان فى دوري الخليج

استعاد فريق الوحدة الإماراتي، نغمة الانتصارات؛ بعد فوزه على ضيفه ، عجمان، 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب آل نهيان، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري الخليج العربي الإماراتي.





وسجل هدف الوحدة الوحيد المهاجم الإسباني جاسبر في الدقيقة 6، من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، لتنهي المباراة بتلك النتيجة.





ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة 32، ليصعد إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 18، في المركز العاشر.



