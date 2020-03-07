خاص.. تعاون بين المصري للتأمين واتحاد الصناعات في المسئولية المجتمعية وحماية الشركات

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن عام 2020 هو عام التنمية المستدامة بالقطاع والشمول التأميني، لافتًا إلى أنه تم استحداث وتشكيل لجنتين الأولى للتأمين متناهي الصغر والثانية للتنمية المستدامة مكونتين من شركات التأمين على الممتلكات وتأمينات الحياة.





وأضاف "الزهير"، خلال حوار مع "صدى البلد"، أن لجنة التنمية المستدامة تعمل حاليا في جزء مهم من خطتها وهو المسئولة المجتمعية لشركات التأمين من خلال الاتحاد المصري للتأمين، منوها بأنه في هذا الإطار سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات الذي يضم نحو 80 ألف شركة بهدف تعزيز دور سوق التأمين المصري في توفير حماية للصناعات المصرية.





وأوضح الزهيري أن الهدف من توفير منتجات تأمينية لحماية الصناعات المصرية هو الحد من مخاوف المخاطر لهذه الشركات وضمان الاستمرارية في إطار التنمية المستدامة ومساهمتها في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.





وعن دور لجنة التأمين متناهي الصغر أكد الزهيري أن اللجنة بذلت مجهودا ملموسا في سوق التأمين من خلال توفير منتجات تأمينية ذات تكلفة منخفضة تصل لـ 30 جنيها/سنة و50 جنيها/ سنة و60 جنيها/سنة بهدف وصول المنتج التأميني لكافة شرائح المجتمع وأيضا لتخفيف العبء على شركات التمويل متناهي الصغر.





وأضاف أن الاتحاد المصري للتأمين نجح في توفير منتجات لتغطية المخاطر التي تواجه التمويل متناهي الصغر منها أخطار الوفاة وأخطار الحوادث والعجز الجزئي والعجز الكلي وأخطار التعثر وهذه المنتجات التأمينية تعزز من قدرة شركات التمويل متناهي الصغر على التوسع وزيادة محفظتها وأعداد المستفيدين.





ولفت الزهيري إلى أن حجم محفظة التمويل متناهي الصغر وصلت لـ 22 مليار جنيه يستفيد منها 3 ملايين مقترض، موضحا أن لجنة التأمين متناهي الصغر تستهدف تغطية مخاطر الـ 22 مليار جنيه لتحقيق التنمية والمستدامة والشمول المالي والتأميني.