AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خاص.. تعاون بين المصري للتأمين واتحاد الصناعات في المسئولية المجتمعية وحماية الشركات

السبت 07/مارس/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن عام 2020 هو عام التنمية المستدامة بالقطاع والشمول التأميني، لافتًا إلى أنه تم استحداث وتشكيل لجنتين الأولى للتأمين متناهي الصغر والثانية للتنمية المستدامة مكونتين من شركات التأمين على الممتلكات وتأمينات الحياة.

وأضاف "الزهير"، خلال حوار مع "صدى البلد"، أن لجنة التنمية المستدامة تعمل حاليا في جزء مهم من خطتها وهو المسئولة المجتمعية لشركات التأمين من خلال الاتحاد المصري للتأمين، منوها بأنه في هذا الإطار سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات الذي يضم نحو 80 ألف شركة بهدف تعزيز دور سوق التأمين المصري في توفير حماية للصناعات المصرية.

وأوضح الزهيري أن الهدف من توفير منتجات تأمينية لحماية الصناعات المصرية هو الحد من مخاوف المخاطر لهذه الشركات وضمان الاستمرارية في إطار التنمية المستدامة ومساهمتها في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.

وعن دور لجنة التأمين متناهي الصغر أكد الزهيري أن اللجنة بذلت مجهودا ملموسا في سوق التأمين من خلال توفير منتجات تأمينية ذات تكلفة منخفضة تصل لـ 30 جنيها/سنة و50 جنيها/ سنة و60 جنيها/سنة بهدف وصول المنتج التأميني لكافة شرائح المجتمع وأيضا لتخفيف العبء على شركات التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن الاتحاد المصري للتأمين نجح في توفير منتجات لتغطية المخاطر التي تواجه التمويل متناهي الصغر منها أخطار الوفاة وأخطار الحوادث والعجز الجزئي والعجز الكلي وأخطار التعثر وهذه المنتجات التأمينية تعزز من قدرة شركات التمويل متناهي الصغر على التوسع وزيادة محفظتها وأعداد المستفيدين.

ولفت الزهيري إلى أن حجم محفظة التمويل متناهي الصغر وصلت لـ 22 مليار جنيه يستفيد منها 3 ملايين مقترض، موضحا أن لجنة التأمين متناهي الصغر تستهدف تغطية مخاطر الـ 22 مليار جنيه لتحقيق التنمية والمستدامة والشمول المالي والتأميني.
خاص.. تعاون بين المصري للتأمين واتحاد الصناعات في المسئولية المجتمعية وحماية الشركات
خاص.. تعاون بين المصري للتأمين واتحاد الصناعات في المسئولية المجتمعية وحماية الشركات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكسا لتأمينات الحياة: توزيع حصص أرباح بقيمة 126 مليون جنيه

مصر للتكافل تدرس تسويق وثائق تأمين المسكن والسفر عبر المصرف المتحد

علاء الزهيري: أرقام حاملي البطاقات الائتمانية في مصر ما زالت أقل من المعدلات العالمية.. فيديو

حوار.. تفاصيل ندوة الشمول المالي والتأميني بحضور 300 مشارك عربي وأجنبي.. 23 و24 فبراير

الاتحاد المصرى للتأمين: القطاع حماية للأفراد والمؤسسات لمحاربة الفقر

الاتحاد المصري للتأمين: ننتظر موافقة البريد لدعم منتجات التأمين متناهى الصغر

ترشيحاتنا

الكعبي يتغنى بالزمالك بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

السعودية تكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

الفستق.. تعرف على فوائده لـ الحامل والقلب والجسم

انجى خطاب لهيثم احمد ذكى : الله يرحمك مش بنساك فى دعائى

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

مصر تطرح عملات بلاستيكية تزامنا مع كورونا.. برلمانيون: عمرها الافتراضي 5 أضعاف الورقية.. وتعد سلاحا احترازيا لمواجهة الفيروس.. وتحذيرات من القبلات والأحضان

AdvertisementS

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أم ترضع طفلتها ميه نار انتقاما من جوزها.. المتهمة: قولت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

تقلبات مفاجئة في الجو.. رسالة مهمة من الداخلية بسبب تحذيرات الأرصاد

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

قتيل فيلا نانسي عجرم.. لص أم مغدور؟ .. هروب زوج الفنانة وتعفن الجثة أحدث المستجدات

يستهين به الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو