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فن

مدير التصوير سعيد الشيمي رئيسا للجنة السينما بملتقى أولادنا

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:50 م
مدير التصوير سعيد
مدير التصوير سعيد الشيمي
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شيري نبيل
تفتتح فعاليات الدورة الرابعة، لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر 20 مارس الحالي. 

وأعلنت إدارة المهرجان، ضم لجنة تحكيم إبداعات أولادنا في الأفلام والمسرح و الشعر والتي يرأسها مدير التصوير الكبير "سعيد الشيمي" وتضم اللجنة من مصر كل من الفنانة لطيفة فهمي ،المنتج صفوت غطاس ، ،د. جيهان مديح ،المخرج مهند دياب و مدير تصوير سمير فرج، الفنان نضال الشافعي ومن المملكة المغربية المخرج "محسن بصري" ومن فلسطين المخرج ماهر شوامرة  ومن العراق المخرج فالح إبراهيم. 

جدير بالذكر أن سعيد شيمي قد تخرج من المعهد العالى للسينما عام 1971 قسم ( تصوير سينمائي ) بتقدير جيد جدا ،حصل على دبلوم متخصص في التصوير الفوتوغرافى من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969 .حصل على 3 دبلومات دولية (c.m.a.s) في الغوص تحت الماء (مرتبة ثلاث نجوم) و أول من صور سينمائيا في الأعماق في مصر.اشترك كمصور متطوع في تصوير في تصوير أحداث حرب الاستنزاف و حرب أكتوبر .

اختير عضوا ورئيسا في لجان التحكيم السينمائية في عدة مهرجانات دولية و محلية.،عضو بلجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.عضو باتحاد السينمائيين التسجيليين المصريين.

صور أفلاما متعددة خارج مصر في فرنسا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - قبرص - إيطاليا - كندا - لبنان - العراق - الأردن - تونس - الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن حفل الافتتاح الخاص بملتقي أولادنا سيقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية  ٢٠مارس المقبل برعايه وزارات الثقافه والسياحه والاثار والتضامن والشباب والتخطيط و الهجرة  وعدد من الشركات والقطاعات الخاصه.
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