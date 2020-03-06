دراسة صادمة.. كورونا قد يقتل 15 مليون شخص وخسائر 2.3 تريليون دولار

تشير دراسة جديدة إلى أن عدد الوفيات العالمية الناجمة عن فيروس كورونا التاجي قد يصل إلى 15 مليون شخص حتى في أفضل السيناريوهات الوبائية.

وكشف البحث الذي أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن أن يتقلص بما يصل إلى 2.3 تريليون دولار حتى في ما يسمونه جائحة "منخفضة النهاية".

في السيناريو الأكثر كارثية ، قد يصل عدد القتلى إلى 68 مليون شخص ، بما في ذلك مئات الآلاف من القتلى في بريطانيا والولايات المتحدة.

في هذا الوباء الأسوأ ، سيتقلص اقتصاد بعض البلدان بنسبة تصل إلى ثمانية في المائة وسط انهيار الاقتصاد العالمي.

تشير التقديرات إلى أن كل من الهند والصين ستفقدان ملايين الأشخاص ، مع مقتل أكثر من 230،000 شخص في الولايات المتحدة.