بسبب كورونا.. تأجيل سباق فورمولا ئي في إيطاليا

أعلن مسؤولو بطولة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، اليوم الجمعة، تأجيل سباق كان مقررا في روما في الرابع من أبريل المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.





والسباق هو الثاني هذا الموسم الذي يتم تأجيله بسبب فيروس كورونا، بعد سباق كان مقررا في الصين في 21 مارس.





وكان وزير الرياضة الإيطالي، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن كافة الأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم، ستقام دون جمهور، لمدة شهر في محاولة للحد من أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا.





وقال مسؤولو فورمولا ئي: "بسبب الوضع الصحي الطارئ في إيطاليا.. أصبح من غير الممكن إقامة سباق روما في الرابع من أبريل ".





وأوضح مسؤولو فورمولا ئي، أنهم سيبحثون مدى إمكانية إقامة السباق فور رفع القيود.



