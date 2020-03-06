تسليم 6720 شقة ضمن مشروع جنة خلال 3 أشهر.. تعرف على التفاصيل

كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن استكمال الجهاز لـ 280 عمارة ضمن مشروع "جنة" للإسكان الفاخرة، والانتهاء من التنفيذ وتنسيق الموقع واللاند سكيب خلال 3 أشهر تقريبا.





وأكد الشربيني فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن المشروع يتضمن 280 عمارة داخل كمبوند خاص يتكون من 6720 وحدة سكنية بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا، ومن المقرر أن تنتهى بالكامل فى 30 يونيو المقبل.





وأوضح الشربيني أن الجهاز انتهى من نسبة تتجاوز 70% من الوحدات والهيكل الخرساني الكامل لكافة العمارات.





وتابع رئيس الجهاز، أن المشروع يتضمن خدمات متكاملة وسوف تديره شركة للأمن والإدارة والحراسة، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية لكونها الجهة المختصة بطرحه للمواطنين للحجز والتعاقد عبر بنك الإسكان والتعمير.