النجار: تنفيذ 70 ألف شقة لمحدودي الدخل في أكتوبر الجديدة

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة يعد واحدًا من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر.





وأوضح أن عدد وحدات المشروع- التى تم، وجارٍ تنفيذها بالمدينة- يبلغ نحو ٧٠١٠٤ وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ٨٠٠ فدان حوالى ٤٢٠٤٨ وحدة إسكان اجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو ٣٧٩٦٨ وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم.

