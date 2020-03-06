سميرة عبدالعزيز: أول عمل فني ليا كان دور راجل.. فيديو

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها من مواليد محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها بدأت تجربتها الفنية من خلال جمعية الإذاعة بالمدرسة الإبتدائية.









وتابعت عبدالعزيز خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "عندى موهبة الإلقاء منذ الصغر، لذلك كان مصدر سعادتى هو الوقوف أمام ميكروفون الإذاعة المدرسية.









وأكملت عبدالعزيز: "وقت دراستى بالثانوية العامة كنت حابة ارسم، ولكن بالصدفة وجدت فرصة فى مسرح المدرسة وقولت للمدرس خدوني معاكم عاوزة امثل واجرب".







