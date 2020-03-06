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مرأة

فى دقيقتين.. حافظى على ثبات عطرك طول اليوم بحيلة لن تتوقعيها

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:33 م
ثبات العطور
ثبات العطور
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نهى هجرس
تعانى العديد من الفتيات بسبب عدم ثبات العطر، مما يعرضها للكثير من المواقف المحرجة، ولذلك نقدم لكى أفضل الخطوات التى تساعدك على بقاء عطرك لفترة أطول.

- إن الحرارة العالية كما الضوء، تستطيع بسهولة أن تفكك المواد الكيميائية الموجودة في العطر مما يخفف رائحته ويبهته، لذلك احتفظي بالعطور في مكان بحرارة طبيعية كي لا يتعرض عطركِ إلى فرق الحرارة لأن ذلك يؤذيه.

- الرطوبة واحدة من أعداء العطور، فإذا كنتِ من اللواتي يحتفظن بقوارير العطور في الحمام إعدلي عن فكرتك هذه إلا إذا كنت تضعين القوارير في خزانة مغلقة بإحكام بمنأى عن البخار.

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- لا تفتحي قوارير العطور بشكل مستمر ولا تنزعي عنها أغطيتها، من جهة أخرى احرصي ألا تخضي القارورة وإلا تفاعلت الغازات فيها وخسرت من جودتها.
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